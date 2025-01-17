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Игрок «Зенита» Дмитрий Васильев сломал плюсневую кость левой стопы, его прооперировали

Игрок «Зенита» Дмитрий Васильев сломал плюсневую кость левой стопы, его прооперировали
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Пресс-служба «Зенита» сообщила, что получивший травму на сборах полузащитник Дмитрий Васильев выбыл из строя на два с половиной месяца. У хавбека диагностировали перелом пятой плюсневой кости левой стопы. Травму он получил на сборах сине-бело-голубых.

«По результатам обследования у игрока выявлен перелом пятой плюсневой кости левой стопы. Васильеву была сделана операция. Медицинская процедура прошла успешно. Первый этап реабилитации футболист проведёт на сборах вместе с командой, затем вернётся в Петербург. Ориентировочный срок восстановления составит два с половиной месяца», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Васильеву 20 лет. В нынешнем сезоне он провёл восемь матчей и забил два гола. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками.

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