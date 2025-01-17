Червиченко — о Помазуне в «Спартаке»: зачем брать возрастного вратаря вторым номером?

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слухи о возможном переходе голкипера Ильи Помазуна из ПФК ЦСКА в «Спартак». Он не понимает, зачем брать возрастного вратаря на роль «второго номера» команды. По мнению функционера, лучше взять на это место перспективного голкипера.

«Не знаю, чем Помазун лучше Селихова. Зачем брать возрастного вратаря вторым номером? Лучше посадить туда 22-летнего мальчишку. Есть много молодых и перспективных ребят. Всегда можно взять талантливого вратаря, если Селихов покинет «Спартак», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.