Андрей Червиченко: трансфером Илича «Спартак» хотят развести на деньги

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию об интересе красно-белых к сербскому полузащитнику «Торино» Ивану Иличу. Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил € 15 млн плюс бонусы за трансфер итальянскому клубу.

«Честно говоря, совсем не слежу за итальянской Серией А. Поэтому не понимаю ценность Илича и почему «Спартак» так рвёт рубаху, чтобы его купить. Понятно, что это серб для Станковича. Но мне кажется, что трансфером Илича «Спартак» хотят развести на деньги. Ситуация повторяется из раза в раз. Клуб очаровывается новым спортивным директором, и каждый раз их разводят на серьёзные суммы.

Я видел комментарий специалиста, который говорил, что Барко — намного хуже Титова. Поэтому не понимаю, зачем покупать всяких Барко и Илича за огромные деньги. Нужно давать шанс нашим ребятам, которые точно будут лучше, никогда никуда не убегут и не выкинут никакой «пердиномонокль», как Бителло. От российских футболистов будет гарантированный положительный эффект. Но «Спартаку», видимо, понравилось, что тройка Угальде, Барко и Бонгонда заиграла, и они готовы отдавать любые деньги за иностранцев. Мне кажется, что весной от «Спартака» будет разочарование, и от этой троицы в том числе», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.