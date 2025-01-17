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Рядом со стадионом «Лукойл Арена» построят дворец спорта «Спартак-Москва»

Дворец спорта под названием «Спартак-Москва» построят рядом со стадионом красно-белых «Лукойл Арена» в Тушине, сообщает телеграм-канал «Новости Москвы».

Фото: prideproject.pro

По информации источника, внутри комплекса будут находиться футбольные поля, фитнес-центр, спортзал, киберспортивный клуб, рестораны. Снаружи — экраны для трансляций соревнований. Рядом также будет построен стадион на 500 посадочных мест.

Дворец спорта «Спартак-Москва» в Тушине стал победителем I Национальной Премии и Форума «Лидеры проектирования 2024» в номинации «Социальные объекты».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков.