Червиченко: воспитанники «Зенита» будут деградировать в клубе, уход — правильное решение

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение некоторых воспитанников «Зенита» покинуть клуб.

«Уход воспитанников Ананьева и Сорокина в ЦСКА и «Спартак» — это результат действий «Зенита». Если ты играешь и стараешься, но в основе играет иностранец только потому, что он пришлый, сложно рассчитывать на успех. Те, кто поумнее, не хотят оказываться в этой ситуации.

Возможно, «Зенит» платит хорошие деньги, но там ты деградируешь как футболист. Кто-то сел и посчитал: ты можешь прогрессировать сейчас, а через пять-шесть лет получать очень хорошие деньги как звезда, или один раз получить хорошие деньги, но погаснуть. Тут выбор очевиден. Воспитанники, которые не остаются в «Зените», поступают правильно. Нынешний вектор комплектации команды говорит о том, что русские там не в фаворе», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.