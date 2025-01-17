РПЛ внесла изменения в расписание матчей «Ростов» — «Краснодар» и «Спартак» — «Зенит»

Российская Премьер-Лига внесла изменения в расписание матчей 21-го тура «Ростов» — «Краснодар» и «Спартак» — «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

«По просьбе генерального партнёра турнира и по согласованию с основным вещателем Лига приняла решение об изменении времени двух матчей 21-го тура РПЛ:

— «Ростов» — «Краснодар» — 16 марта, 17:00 мск;

— «Спартак» — «Зенит» — 16 марта, 19:45 мск», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.