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РПЛ внесла изменения в расписание матчей «Ростов» — «Краснодар» и «Спартак» — «Зенит»

РПЛ внесла изменения в расписание матчей «Ростов» — «Краснодар» и «Спартак» — «Зенит»
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Российская Премьер-Лига внесла изменения в расписание матчей 21-го тура «Ростов» — «Краснодар» и «Спартак» — «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

«По просьбе генерального партнёра турнира и по согласованию с основным вещателем Лига приняла решение об изменении времени двух матчей 21-го тура РПЛ:

— «Ростов» — «Краснодар» — 16 марта, 17:00 мск;
— «Спартак» — «Зенит» — 16 марта, 19:45 мск», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

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