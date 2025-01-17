Андрей Червиченко: чемпион и лидер российского футбола — бразильская команда

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал «Зенит» бразильской командой. Сине-бело-голубые — действующие чемпионы России. Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз за последние шесть лет.

«Зенит» считает, что их нынешний вектор развития является правильным. Если они всё выигрывают, значит, всё делают правильно. Ведь задача клуба — не прогнать как можно больше российских футболистов или комплектоваться исключительно россиянами, а выигрывать трофеи. Но по большому счёту чемпион и лидер российского футбола — бразильская команда», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.