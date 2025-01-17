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Мостовой: не знаю, что такое счастливый человек. Не могу понять, как испытать счастье

Мостовой: не знаю, что такое счастливый человек. Не могу понять, как испытать счастье
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Бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой признался, что не может назвать себя счастливым человеком. Мостовой объяснил это тем, что не знает, что такое счастье.

– Вы счастливый человек?
– А что значит счастье? Для всех по-разному.

– В вашем понимании.
– А я не знаю, что такое счастливый человек.

– То есть не можете назвать себя счастливым?
– Не могу. Потому что не знаю, что такое счастливый. Многие люди, у которых миллиарды, несчастливы. А есть люди, которые еле сводят концы с концами, но всем довольны. Есть среднее: человек думает, что жив-здоров – и нормально. Я не могу понять, как испытать счастье, — сказал Мостовой.

Мостовой — бывший советский и российский футболист, полузащитник. Наибольшую известность Александру принесла игра за московский «Спартак». В составе красно-белых Александр дважды становился чемпионом СССР. Суммарно за «Спартак» Мостовой провёл 144 матча и забил 48 голов. Также Александр выступал за французский «Кан», португальскую «Бенфику», «Сельту» и «Алавес». Профессиональную карьеру футболиста Мостовой завершил посреди сезона-2004/2005. На то время россиянин выступал за испанский «Алавес».

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