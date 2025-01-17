Неймар рассказал, как Месси помог ему обрести уверенность в себе в «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, ныне выступающий в составе «Аль-Хиляля», рассказал, как экс-форвард сине-гранатовых Лионель Месси помог ему обрести уверенность в себе во время игры за каталонскую команду.

«Первые шесть месяцев в «Барсе» я провёл с бабочками в животе. Я был такой… «чёрт, я не могу никого обвести, я не могу никого обойти, я всё делаю неправильно!»

Был день, когда я был в полном отчаянии. Это был перерыв. Я помню это до сих пор, это было в матче «Атлетик» Бильбао, я пошёл в раздевалку, злясь на себя. Я играл так плохо. Я пошёл в туалет и плакал в одиночестве, думая «что я делаю?» Потом постучали в дверь, и это был Месси. Он спросил меня: «Почему ты плачешь?» Я ответил: «Нет, я в порядке, всё хорошо».

Потом пришёл Дани Алвес, и Месси сказал: «Успокойся, мы здесь, чтобы помочь тебе. Мы хотим, чтобы ты играл в свой лучший футбол, как в «Сантосе», без какого-либо давления. Если тебе что-то понадобится, ты можешь рассчитывать на меня». После этого я стал более уверенным в себе. Мне стало интереснее играть, и всё стало получаться!» — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).