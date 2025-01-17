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«Реал» сообщил о травме Камавинга, француз повредил заднюю поверхность бедра

«Реал» сообщил о травме Камавинга, француз повредил заднюю поверхность бедра
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Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила о наличии травмы у французского полузащитника команды Эдуарду Камавинга. Игрок повредил заднюю поверхность бедра, сроки восстановления на данном этапе неизвестны.

«После тестов, проведённых сегодня врачами «Реала», у Эдуарду Камавинга была диагностирована травма мышц задней поверхности бедра», — сказано в сообщении пресс-службы «Реала», которое было опубликовано на официальном сайте мадридского клуба.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Действующий контракт француза с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года.

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