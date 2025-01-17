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«Сроки давно перешли разумные пределы». В «Ростехе» прокомментировали иск к «Крыльям»

«Сроки давно перешли разумные пределы». В «Ростехе» прокомментировали иск к «Крыльям»
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В Госкорпорации «Ростех» объяснили, почему направили в суд иск к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей. Ранее корпорация официально объявила о подаче иска.

«Долг «Крыльев Советов» перед «Ростехом» есть, сроки давно перешли все разумные пределы, поэтому исковое заявление подано. При этом сохраняются все предусмотренные законом возможности, в том числе «мягкие», для урегулирования спорной ситуации. Мы настроены конструктивно, итоговые решения во многом зависят от позиции ответчика», — прокомментировали в «Ростехе» корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

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