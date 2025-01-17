18-летний Эндрик высказался о своём игровом времени в «Реале»

Бразильский нападающий «Реала» Эндрик высказался о своём игровом времени в стане «сливочных» в нынешнем сезоне.

«Я не ожидал, что буду играть больше минут… Анчелотти знает, что делает. Он делает то, что лучше не для меня, а для команды. Если команде нужны Килиан (Мбаппе), Вини (Винисиус Жуниор) или Родриго, они будут в составе. Если это Арда Гюлер, он будет там. Если это буду я, то я буду там», — приводит слова Эндрика журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

18-летний Эндрик выступает за «Реал» с июля 2024 года. В текущем сезоне на его счету 17 матчей за клуб во всех турнирах, четыре забитых мяча и один результативный пас. В общей сложности футболист провёл на поле 291 минуту.