В ЦСКА прокомментировали информацию о возможном переходе Мендеса в «Коло-Коло»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста армейцев Виктора Мендеса в «Коло-Коло». Чилийский полузащитник в этом сезоне выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. Ранее сообщалось, что Мендес близок к уходу из ЦСКА.

«С удивлением читаем о переходе, который «вот-вот» должен состояться у Виктора Мендеса в чилийский «Коло-Коло». Дело в том, что с ЦСКА никаких переговоров нет, а у Виктора действующий контракт с нами и арендное соглашение с «Крыльями», куда он не явился на сборы. Повторюсь, мы не видели офферов по нему, а за бесплатно клуб отпускать игрока не будет. Поэтому сейчас надо говорить о нарушении регламента ФИФА со стороны Виктора, а не о трансфере», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне 25-летний Виктор Мендес провёл во всех турнирах 13 матчей и отметился одним ассистом. Футболист выступает за национальную команду Чили. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 3 млн.