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Вратарь «Локомотива» Митрюшкин: моя цель — стать первым номером команды

Вратарь «Локомотива» Митрюшкин: моя цель — стать первым номером команды
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Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин заявил, что его цель — играть за железнодорожников в основе. Отметим, что в нынешнем сезоне Митрюшкин провёл восемь игр, дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

— Как определяешь персональные задачи на вторую часть сезона? Количество проведённых матчей, стать первым номером команды?
— Для каждого спортсмена цель номер один — играть как можно больше, а для вратаря — стать номером один, играть в чемпионате. Это моя цель, — сказал Митрюшкин в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. «Локомотив» — четвёртый. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

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