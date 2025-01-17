Неймар: после прихода Месси в «ПСЖ» Мбаппе стал ревновать, он не хотел меня делить с ним

Бывший нападающий «ПСЖ» Неймар, ныне выступающий в составе «Аль-Хиляля», рассказал, как изменились его отношения с Килианом Мбаппе после прихода в стан парижан Лионеля Месси.

«Мбаппе меня не раздражал! Когда пришёл Месси, я думаю, он стал немного ревновать. У меня с ним были свои дела, мы немного поссорились. Он был парнем, который в начале был ключевым, я называл его «Золотой мальчик», я разговаривал с ним, играл с ним, говорил ему, что он будет одним из лучших, я всегда помогал, всегда общался с ним.

Когда Лео приехал, он стал немного ревновать. Он не хотел ни с кем меня делить! Вот так и начались ссоры, изменилось поведение», — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).