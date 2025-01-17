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Мостовой — о том, что Карпин тренирует, а он нет: судьба. Кто-то ему где-то помог

Мостовой — о том, что Карпин тренирует, а он нет: судьба. Кто-то ему где-то помог
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Бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине. Мостовой предположил, что Карпину помогли с тренерской карьерой, в то время как ему никто никогда не помогал. Отметим, что Александр Мостовой и Валерий Карпин вместе выступали за испанскую «Сельту».

– У вас с Карпиным после карьеры по-разному сложились дороги: он в футболе, вы – нет. Как это объясняете?
– Судьба, судьба, судьба. Кстати, это же Валерий говорил, что никогда не вернётся в Россию: «Что мне там делать?» У него в Испании были бизнес, семья, очень всё нравилось.

– То есть просто судьба?
– Конечно. Он приехал, кто-то где-то подмог, как у нас часто бывает. Мне так, к сожалению, никто не помогал. А потом что? По накатанной идёшь и идёшь. Но я спокойно к этому отношусь. Знаю, что в жизни есть вещи и поважнее. Никогда никого не подпихивал, — сказал Мостовой.

Мостовой — бывший советский и российский футболист, полузащитник. Наибольшую известность Александру принесла игра за московский «Спартак». В составе красно-белых Александр дважды становился чемпионом СССР. Суммарно за «Спартак» Мостовой провёл 144 матча и забил 48 голов. Также Александр выступал за французский «Кан», португальскую «Бенфику», «Сельту» и «Алавес». Профессиональную карьеру футболиста Мостовой завершил посреди сезона-2004/2005. На то время россиянин выступал за испанский «Алавес».

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