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Экс-тренер «Спартака» Тедеско уволен из сборной Бельгии — Тавольери

Экс-тренер «Спартака» Тедеско уволен из сборной Бельгии — Тавольери
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Главный тренер сборной Бельгии по футболи Доменико Тедеско лишился работы, сегодня, 17 января, его уведомили об увольнении. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Саша Тавольери в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, вскоре об уходе Тедеско известят общественность официально. Ранее сообщалось, что руководство сборной Бельгии намерено в феврале объявить о назначении нового главного тренера. Фаворитом на смену немецкому специалисту, который ранее трудился в московском «Спартаке», называют Руди Гарсию, также упоминают имя Тьерри Анри.

Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под его руководством сборная дошла до 1/8 финала ЧЕ-2024 и заняла третье место в группе Лиги наций. В восьми последних матчах бельгийцы одержали лишь одну победу.

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