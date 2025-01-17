Экс-тренер «Спартака» Тедеско уволен из сборной Бельгии — Тавольери

Главный тренер сборной Бельгии по футболи Доменико Тедеско лишился работы, сегодня, 17 января, его уведомили об увольнении. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Саша Тавольери в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, вскоре об уходе Тедеско известят общественность официально. Ранее сообщалось, что руководство сборной Бельгии намерено в феврале объявить о назначении нового главного тренера. Фаворитом на смену немецкому специалисту, который ранее трудился в московском «Спартаке», называют Руди Гарсию, также упоминают имя Тьерри Анри.

Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под его руководством сборная дошла до 1/8 финала ЧЕ-2024 и заняла третье место в группе Лиги наций. В восьми последних матчах бельгийцы одержали лишь одну победу.