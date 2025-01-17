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Экс-тренер «МЮ» Сульшер возглавил «Бешикташ»

Экс-тренер «МЮ» Сульшер возглавил «Бешикташ»
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Турецкий «Бешикташ» объявил о назначении бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что контракт норвежского специалиста с турецким клубом будет рассчитан до июня 2026 года.

Напомним, норвежский тренер находится без работы с ноября 2021 года. Последним клубом 51-летнего специалиста был английский «Манчестер Юнайтед». Норвежец возглавлял манкунианцев с декабря 2018 года. Ранее Уле-Гуннар Сульшер также работал в «Мольде» и «Кардиффе».

«Бешикташ» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции. Чёрно-белые набрали 30 очков после 18 матчей.

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