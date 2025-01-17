Сульшер прокомментировал своё назначение в «Бешикташ»

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал своё назначение на пост главного тренера турецкого «Бешикаташа».

«Мне очень приятно находиться здесь. Здорово, что в этом великом клубе так много хороших людей. Мы уже провели первую встречу. Я с нетерпением жду начала своей работы. Приятно находиться в этом чудесном городе», — приводит слова Сульшера пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Напомним, норвежский тренер находится без работы с ноября 2021 года. Последним клубом 51-летнего специалиста был английский «Манчестер Юнайтед». Норвежец возглавлял манкунианцев с декабря 2018 года. Ранее Уле-Гуннар Сульшер также работал в «Мольде» и «Кардиффе».

«Бешикташ» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции. Чёрно-белые набрали 30 очков после 18 матчей.