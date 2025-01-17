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Игрок «Спартака» Литвинов: думаю, после зимы у Соболева в «Зените» всё будет получше

Игрок «Спартака» Литвинов: думаю, после зимы у Соболева в «Зените» всё будет получше
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Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о результативности бывшего нападающего красно-белых Александра Соболева в составе «Зенита».

— Почему Соболев до сих пор не может забить в РПЛ?
— Ему надо адаптироваться. Он не прошёл с командой полноценные летние сборы, тренировался отдельно. Ему тяжело. Сборы нужны для того, чтобы ты набрал форму на полгода и заложил основу. Думаю, после зимы у Саши всё будет получше, — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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