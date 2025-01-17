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Виктор Мендес не приехал на сборы «Крыльев Советов» без объяснения причин

Виктор Мендес не приехал на сборы «Крыльев Советов» без объяснения причин
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Самарский «Крылья Советов» выступили с заявлением по поводу своего легионера Виктора Мендеса. Чилийский футболист, который выступает за самарцев на правах аренды, не явился на зимние сборы без объяснения причин. Полноценный контракт игрока принадлежит ПФК ЦСКА.

«Чилийский футболист Виктор Мендес не явился на заранее запланированный учебно-тренировочный сбор. Клубом было направлено официальное письмо в адрес игрока с просьбой объяснить неявку.

Несмотря на то, что клуб находится в постоянном контакте с представителем Виктора Мендеса и ведется работа по выяснению причин его отсутствия в расположении команды, на сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено.

Подобное поведение игрока, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», стало неожиданностью для всех, так как клуб рассчитывал на него. Несмотря на это, наша команда продолжает усиленно готовиться к возобновлению чемпионата и уже скоро проведет свой первый контрольный матч в Турции", — сказано в официальном заявлении самарцев.

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