Сборная Бельгии уволила Доменико Тедеско

Пресс-служба сборной Бельгии объявила, что Доменико Тедеско уволен с должности главного тренера национальной команды.

«Сборная завершает свою главу с Доменико Тедеско. Спасибо, Доменико, за твою преданность и страсть в течение последних двух лет. Желаем тебе всего наилучшего в будущем!» — сказано в сообщении пресс-службы сборной Бельгии, которое было опубликовано в социальной сети X (ранее Twitter).

Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под его руководством сборная дошла до 1/8 финала ЧЕ-2024 и заняла третье место в группе Лиги наций. В восьми последних матчах бельгийцы одержали лишь одну победу.