Юрист рассказал, что может грозить Бителло за неявку в расположение в «Динамо»

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что может грозить бразильскому полузащитнику Бителло за неявку в расположение в «Динамо»

«Мы не знаем подробностей происходящего между «Динамо» и Бителло. Но обязанность футболиста — тренироваться и выступать за клуб. Если футболист эти обязанности не выполняет, он нарушает свой контракт. Если нарушение серьёзное, например, вообще откажется приезжать, это будет означать расторжение контракта. В таком случае будет судебный процесс — «Динамо» может обратиться в ФИФА и требовать компенсацию от футболиста. Надеюсь, до этого не дойдёт и стороны найдут взаимовыгодный компромисс.

Но отказ возвращаться в расположение клуба — нарушение футболистом контракта. Не знаю деталей соглашения Бителло и «Динамо», но клуб может его оштрафовать или не платить ему за этот период зарплату. Если Бителло вообще не приедет, «Динамо» вправе требовать компенсацию. Компенсация будет считаться по достаточно сложной схеме — сейчас трудно предсказать. Но футболист будет должен её выплатить «Динамо», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.