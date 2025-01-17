Ротенберг — о Батракове в этом сезоне: дай бог, чтобы это было только начало

Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг-младший высказался о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове.

– Насколько радостно, что «Локомотив» смог воспитать такого футболиста, как Алексей Батраков?

– Я уже не в первый раз говорю, что Алексей заслужил эту награду (приз «Первая пятёрка». — Прим. «Чемпионата»), мы очень рады за него. Дай бог, чтобы это было только начало. Сейчас будет вторая часть чемпионата. Болеем за него, чтобы он помог «Локомотиву» зацепиться за самые высокие места. Хочу сказать, что будущее в академии «Локомотива» обеспечено, — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.