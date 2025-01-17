Тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта подтвердил, что Коло Муани станет игроком «старой синьоры»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта подтвердил, что французский нападающий «ПСЖ» Коло Муани станет игроком туринского клуба.

«Коло Муани станет новым игроком «Ювентуса», всё хорошо. Мы ждём официальных документов, и тогда он будет готов играть. Я очень рад», — приводит слова Мотты известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Коло Муани провёл 14 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, забив при этом два гола и сделав одну голевую передачу. Контракт нападающего с «ПСЖ» действует до лета 2028 года. Как сообщает портал Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 30 млн. Напомним, француз перебрался в парижский клуб летом 2023 года за € 95 млн.