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Тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта подтвердил, что Коло Муани станет игроком «старой синьоры»

Тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта подтвердил, что Коло Муани станет игроком «старой синьоры»
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Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта подтвердил, что французский нападающий «ПСЖ» Коло Муани станет игроком туринского клуба.

«Коло Муани станет новым игроком «Ювентуса», всё хорошо. Мы ждём официальных документов, и тогда он будет готов играть. Я очень рад», — приводит слова Мотты известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Коло Муани провёл 14 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, забив при этом два гола и сделав одну голевую передачу. Контракт нападающего с «ПСЖ» действует до лета 2028 года. Как сообщает портал Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 30 млн. Напомним, француз перебрался в парижский клуб летом 2023 года за € 95 млн.

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