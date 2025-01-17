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«Пари НН» подпишет колумбийского защитника Кастильо

«Пари НН» подпишет колумбийского защитника Кастильо
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Футбольный клуб «Пари НН» близок к трансферу колумбийского защитника Хуана Кастильо из «Форталесы». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сумма трансфера должна составить € 300 тыс. Игрок подпишет контракт на 3,5 года.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 встреч.

Ранее стало известно, что состав «Пари НН» пополнили нападающие Вячеслав Грулёв и Александр Кокшаров. Также в клубе сообщили, что 35-летний игрок медиафутбольного клуба «Амкал» Василий Маврин пройдёт в команде просмотр.

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