Неймар предположил, почему ему не удалось выиграть «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар, ныне выступающий в составе «Аль-Хиляля», поделился мыслями о том, почему не смог выиграть «Золотой мяч».

«Оглядываясь назад, я думаю о том, как мне не везло с травмами. Семь лет я постоянно получал травмы. Они были серьёзными и выводили меня из строя на месяцы. Именно это ранило меня больше всего. Если задуматься, то мой расцвет пришёлся на «ПСЖ». По тому, как я там играл, я уверен, что выиграл бы «Золотой мяч». Но эти травмы меня сдерживали», — приводит слова Неймара Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.