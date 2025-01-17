Защитник ЦСКА Агапов присоединился к «Пари НН» на правах аренды

Центральный защитник ЦСКА Илья Агапов присоединился к «Пари НН» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба нижегородцев в своём телеграм-канале.

«Мы рады объявить о возвращении 23-летнего защитника в наш клуб! Арендное соглашение с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2024/2925. Ранее Агапов уже играл в Нижнем Новгороде в сезоне-2022/2023. За наш клуб защитник, который может сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге, провёл 13 матчей в РПЛ и три – в Кубке России», — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН».

В нынешнем сезоне 23-летний Агапов принял участие в пяти матчах Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.