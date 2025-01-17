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«Краснодар» отреагировал на решение Ионова завершить карьеру

«Краснодар» отреагировал на решение Ионова завершить карьеру
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Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на решение экс-футболиста «быков» Алексея Ионова завершить профессиональную карьеру. Спортсмен объявил, что повесит бутсы на гвоздь, вчера, 16 января.

«Мы благодарим Алексея Ионова за вклад в успехи нашей команды и желаем удачи в будущем!» — написала пресс-служба «Краснодара»

За «быков» полузащитник выступал с 2020 по 2023 год. На его счету 85 матчей, 13 голов и всоемь результативных передач.

Напомним, Алексей Ионов выступал за свой последний клуб, «Урал», с прошлой зимы. На его счету 37 встреч и пять голов. Футболисту 35 лет. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 400 тыс. В ходе своей карьеры Алексей Ионов выступал за «Ростов», «Краснодар», «Динамо», ПФК ЦСКА и ряд других российских клубов.

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