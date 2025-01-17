«Челси» подпишет 16-летнего казахстанского нападающего — источник

16-летний центральный нападающий алма-атинского «Кайрата» и юношеской сборной Казахстана Дастан Сатпаев продолжит карьеру в лондонском «Челси», сообщает Metaratings.

По информации источника, переход будет осуществлён в ближайшее время. Отмечается, что Сатпаев в декабре отправился на просмотр в лондонский клуб.

Дастан Сатпаев является воспитанником академии «Кайрата». Действующее соглашение игрока с казахстанским клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. В активе форварда также есть 10 матчей в составе сборной Казахстана до 17 лет, в которой он является капитаном. В этих играх нападающий забил четыре гола.