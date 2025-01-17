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«Я бережливый человек, получаю проценты с бизнеса». Александр Мостовой — о доходах

«Я бережливый человек, получаю проценты с бизнеса». Александр Мостовой — о доходах
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Бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал об источниках дохода. По словам Мостового, цену деньгам он знает, так как является акционером.

— Сейчас вы обеспеченный человек?
– Давай так: я бережливый человек. Знаю цену деньгам. Никогда не буду швыряться.

– У вас есть работа, за которую регулярно платят?
– Получаю процент с кое-какого бизнеса. Получаю процент в Швейцарии. И это неплохие проценты.

– Расскажите про бизнес.
– Не могу. Я акционер. Говорить бы не хотел. Несколько раз погорел на том, что рассказывал, — сказал Мостовой.

Мостовой — бывший советский и российский футболист, полузащитник. Наибольшую известность Александру принесла игра за московский «Спартак». В составе красно-белых Александр дважды становился чемпионом СССР. Суммарно за «Спартак» Мостовой провёл 144 матча и забил 48 голов. Также Александр выступал за французский «Кан», португальскую «Бенфику», «Сельту» и «Алавес». Профессиональную карьеру футболиста Мостовой завершил посреди сезона-2004/2005. На то время россиянин выступал за испанский «Алавес».

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