Магкеев рассказал, как отказался от контракта с «Локомотивом»

Бывший футболист «Локомотива», а ныне игрок «Пари НН» Станислав Магкеев рассказал, как отказался от нового контракта с железнодорожниками. Футболист признался, что не хотел спешить с новым контрактом из-за восстановления после серьёзной травмы.

«Сразу после травмы мне предложили подписать контракт на один год и дальше посмотреть, как и что будет. Но это была первая неделя после травмы, много мыслей. Я понимал, что «Локомотиву» нужен здесь и сейчас футболист, который будет играть. Когда ты получаешь вторую такую тяжёлую травму, ты не понимаешь, в каком состоянии вернёшься, сможешь ли вообще играть в футбол. Поэтому я сказал: «Давайте посмотрим до зимы, как я восстановлюсь. Дадите мне эти полгода, и потом уже будем разговаривать». Не жалею, что отказался, но жалею, что меня не отпустили просто», — приводит слова Магкеева «Матч ТВ».

Напомним, Магкеев покинул «Локомотив» летом 2024 года на правах свободного агента. Игрок присоединился к «Пари НН», за который выступает по сей день.