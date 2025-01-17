Неймар: что пошло не так в «ПСЖ»? Эго… нельзя играть самому по себе

Бывший нападающий «ПСЖ» Неймар, ныне выступающий в составе «Аль-Хиляля», высказался о влиянии эго на результаты.

«Что пошло не так в «ПСЖ»? Эго… Эго. Я думаю, что эго — это хорошо, когда ты считаешь себя лучшим… но ты должен понимать, что нельзя играть самому по себе. В наше время, если тебе не помогают, невозможно что-то выиграть», — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Неймар выступал за «ПСЖ» с 2017 года после того, как перешёл из «Барселоны» за рекордные € 222 млн. Трансфер бразильца остаётся самым дорогим в истории. За парижский клуб Неймар суммарно отыграл 173 матча, в которых забил 118 голов, а также отдал 77 голевых передач. В составе «ПСЖ» бразилец пять раз выиграл французский чемпионат, три раза завоевал Кубок Франции, а также дошёл до финала Лиги чемпионов.