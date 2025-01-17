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«Меня не отпустили, но дали сыграть 0 минут». Магкеев пожаловался на «Локомотив»

«Меня не отпустили, но дали сыграть 0 минут». Магкеев пожаловался на «Локомотив»
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Бывший футболист «Локомотива», а ныне игрок «Пари НН» Станислав Магкеев рассказал, что имел возможность перейти в нижегородский клуб на полгода раньше. Однако железнодорожники не отпустили его зимой, заявив, что тренерский штаб на него рассчитывает. В итоге Магкеев не сыграл за вторую часть сезона ни одного матча, а летом перебрался в стан нижегородцев на правах свободного агента.

«Оставалось четыре дня до закрытия зимнего трансферного окна, я сразу позвонил агенту, что мне надо играть, что надо постараться найти клуб. Получился вариант с «Пари НН». Они сразу сказали: «Мы готовы, хотим!» И после этого произошёл второй разговор [с «Локомотивом»]. Сказали, что нет, никуда мне не надо идти, на меня рассчитывают. И всё: во второй части сезона я сыграл ровно 0 минут. Все матчи просидели в запасе я и запасные вратари», — приводит слова Магкеева «Матч ТВ».

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