Гвардиола прокомментировал продление контракта «Манчестер Сити» с Холандом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал новость о продлении контракта с норвежским форвардом Эрлингом Холандом. Футболист подписал новый трудовой договор сроком на 9,5 года.

«Продление контракта с Холандом до 2034 года — это исключительная новость для всех нас! Мы должны создать условия, в которых он будет неудержим — так он станет лучшим. Когда футболист решает подписать такой контракт [на 9,5 года], который не подписывал ещё никто, это значит, он желает показать, насколько сильно хочет быть в этой команде», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.