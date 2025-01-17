Борис Ротенберг оценил перспективы «Локомотива» на победу в РПЛ

Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг-младший оценил перспективы железнодорожников на победу в Российской Премьер-Лиге.

– Может ли стратегия развития своих игроков привести к чемпионству? Каковы в этом плане перспективы «Локомотива»?

– Я думаю, это вопрос более глобального плана. Нужно обратиться больше к спортивному директору и главному тренеру клуба. На сегодняшний день, я думаю, это направление правильное, потому что оно даёт возможность развивать наших российских футболистов, которые достойны этого шанса, — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. «Локомотив» — четвёртый. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.