Созин — о невозвращении игроков в клубы РПЛ: после серьёзного штрафа мозги встают на место

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о невозвращении некоторых иностранных футболистов в клубы Российской Премьер-Лиги.

«В 2025 году ящик Пандоры с невозвращением легионеров в клубы РПЛ открыл Бителло. Дальше – Мендес, но этот список ещё увеличится. И я не вижу в этом большой неразрешимой проблемы. Наоборот, всё решается легко и просто.

Футболисты – профессионалы, заключают профессиональные контракты и получают деньги, соответствующие их уровню. Хорошие деньги. Если идёт нарушение контракта – нужно штрафовать. И не на 25 копеек, а на существенную сумму. Многие могли забыть или даже не знать, но вообще-то такое было ещё в 2000-е: тогда Черчесов в «Спартаке» за опоздание серьёзно оштрафовал Моцарта. Глава клуба сомневался, делать ли так, но штраф в итоге помог.

После серьёзного штрафа мозги у футболистов встают на место. Да, могут быть проблемы с полицией на родине, жёнами, клубами и так далее. Нет вопросов – платите и решайте их. Вот увидите, пара таких громких решений – и глобально проблема исчезнет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».