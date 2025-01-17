Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Овчинников: не исключаю, что наши тренеры могут поехать на стажировку в Китай к Слуцкому

Овчинников: не исключаю, что наши тренеры могут поехать на стажировку в Китай к Слуцкому
Комментарии

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников высказался о зарубежных стажировках российских тренеров. Он рассказал о европейских вариантах, а также допустил, что кто-то из местных специалистов отправится стажироваться к Леониду Слуцкому в Китай.

«Не просто «будут», а они есть. Один из наших слушателей стажировался в «Црвене Звезде», другой ездил на Кипр. Казахстан, Армения, Азербайджан – это же тоже Европа, и опыт местных клубов российские тренеры регулярно изучают. Не исключаю, что кто-то может в будущем отправиться в Китай к Леониду Слуцкому, с которым мы в прекрасных отношениях и регулярно общаемся», — приводит слова Овчинникова Metaratings.

Напомним, Слуцкий возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа».

Материалы по теме
Валерий Есипов: удивился, что Слуцкий сразу Веретенникова в Китай не забрал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android