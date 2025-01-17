Овчинников: не исключаю, что наши тренеры могут поехать на стажировку в Китай к Слуцкому

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников высказался о зарубежных стажировках российских тренеров. Он рассказал о европейских вариантах, а также допустил, что кто-то из местных специалистов отправится стажироваться к Леониду Слуцкому в Китай.

«Не просто «будут», а они есть. Один из наших слушателей стажировался в «Црвене Звезде», другой ездил на Кипр. Казахстан, Армения, Азербайджан – это же тоже Европа, и опыт местных клубов российские тренеры регулярно изучают. Не исключаю, что кто-то может в будущем отправиться в Китай к Леониду Слуцкому, с которым мы в прекрасных отношениях и регулярно общаемся», — приводит слова Овчинникова Metaratings.

Напомним, Слуцкий возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа».