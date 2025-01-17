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Бителло близок к уходу из «Динамо», «Ботафого» заплатит € 18 млн без учёта бонусов

Бителло близок к уходу из «Динамо», «Ботафого» заплатит € 18 млн без учёта бонусов
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Московское «Динамо» и бразильский «Ботафого» договариваются о переходе полузащитника Бителло. Сумма трансфера составит € 18 млн + бонусы, сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, сейчас стороны близки к компромиссу и согласовывают детали готовящейся сделки. В нынешнем сезоне Бителло провёл 21 встречу за «Динамо», забил один гол и сделал 10 результативных передач. За бело-голубых бразилец выступает с сентября 2023-го.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» располагается на четвёртом месте. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

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