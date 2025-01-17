«Приятно, когда интересуются». Александр Мостовой — о востребованности у журналистов

Бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о своей востребованности у журналистов. Мостовой отметил, что ему приятно, когда его мнением интересуются представители средств массовой информации.

– Вам комфортно, что почти каждый день просят что-то прокомментировать?

– Хочешь не хочешь, но приятно, когда тебе звонят, спрашивают, интересуются. И вдвойне приятно, что многие уважают и просят комментария по делу, которым ты занимался всю жизнь. Мне приятно на тему футбола разговаривать. Кто ещё должен на футбольные вопросы отвечать? — сказал Мостовой.

Мостовой — бывший советский и российский футболист, полузащитник. Наибольшую известность Александру принесла игра за московский «Спартак». В составе красно-белых Александр дважды становился чемпионом СССР. Суммарно за «Спартак» Мостовой провёл 144 матча и забил 48 голов. Также Александр выступал за французский «Кан», португальскую «Бенфику», «Сельту» и «Алавес». Профессиональную карьеру футболиста Мостовой завершил посреди сезона-2004/2005. На то время россиянин выступал за испанский «Алавес».