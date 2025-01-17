В РФС ответили, будут ли приглашать на тренерские курсы Гвардиолу и Клоппа

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников ответил, будет ли РФС приглашать на тренерские курсы европейских топ-специалистов уровня Жозе Моуринью, Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа. Ранее он заявлял о намерении пригласить Гвардиолу, чтобы он провёл мастер-классы и занятия для российских начинающих специалистов.

– Будете пытаться звать топов? Клопп, Гвардиола?

– Поймите, у нас нет задачи непременно привезти Клоппа или Моуринью. Понятно, что это престижно, это подарит вам громкие заголовки и сюжеты для статей. Но, во-первых, мы адекватно оцениваем текущую ситуацию. Каждый день писать: «Юрген, приезжай в Москву»? Согласитесь, это перебор. Очевидно, что пока нет смысла говорить о чём-то конкретном, — приводит слова Овчинникова Metaratings.