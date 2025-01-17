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«Факел» объявил состав на контрольный матч с сербским «Спартаком»

«Факел» объявил состав на контрольный матч с сербским «Спартаком»
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Сегодня, 17 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Факел» и сербский «Спартак». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

Стартовый состав «Факела»: Беленов, Ковалёв, Дзиов, Божин, Калинин, Альшин, Якимов, Мартенс, Гиоргобиани, Ильин, Каштанов.

Воронежский «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за 18 матчей.

«Спартак» Суботица находится на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Сербии сезона-2024/2025. Команда заработала 21 очко после 20 игр.

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