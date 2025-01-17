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Холанд будет зарабатывать £ 500 000 в неделю по новому контракту с «Сити» — The Guardian

Холанд будет зарабатывать £ 500 000 в неделю по новому контракту с «Сити» — The Guardian
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который сегодня, 17 января, продлил контракт с «горожанами» до 2034 года, будет зарабатывать £ 500 000 в неделю и, таким образом, станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории английской Премьер-лиги. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее портал Capology сообщал, что на текущий момент норвежский форвард является вторым самым высокооплачиваемым игроком АПЛ после одноклубника Кевина Де Брёйне, зарабатывающего £ 20,8 млн в год.

24-летний Холанд в текущем сезоне сыграл 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Эрлинг Холанд Подробнее
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