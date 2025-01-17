Ивица Олич, Ари и другие звёзды футбола примут участие в Кубке Легенд — 2025

С 7 по 9 февраля 2025 года в московском Дворце спорта «Мегаспорт» в 17-й раз пройдёт международный футбольный турнир «Кубок Легенд» имени Константина Ерёменко. Событие объединит легенд отечественного футбола, а также мировых звёзд.

«Чемпионат» публикует список иностранных футболистов, подтвердивших своё участие: Ивица Олич, Диего Лугано, Андре Сантос, Эдмилсон, Якубу Айегбени, Александр Глеб, Фернандо Мейра, Педро Мендеш, Ари.

Ранее уже стало известно, что на турнире сыграют Эммануэль Эменике, Кевин Кураньи и Рикарду Куарежма. В этом году за главный трофей будут бороться шесть команд: сборная мира, легенды Европы, легенды Африки, легенды Азии, легенды Латинской Америки и легенды России.

Приобрести билеты можно на «Чемпионате». Вход на трибуны будет осуществляться без Fan ID.