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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 20-го тура Примеры сезона-2024/2025

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 20-го тура Примеры сезона-2024/2025
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Сегодня, 17 января, матчем «Эспаньол» — «Вальядолид» стартует 20-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 20-го тура Примеры (время — московское):

17 января, пятница:

23:00. «Эспаньол» — «Вальядолид».

18 января, суббота:

16:00. «Жирона» – «Севилья»;
18:15. «Леганес» – «Атлетико» Мадрид;
20:30. «Бетис» – «Алавес»;
23:00. «Хетафе» – «Барселона».

19 января, воскресенье:

16:00. «Сельта» – «Атлетик» Бильбао;
18:15. «Реал» Мадрид – «Лас-Пальмас»;
20:30. «Осасуна» – «Райо-Вальекано»;
23:00. «Валенсия» – «Реал Сосьедад».

20 января, понедельник:

23:00. «Вильярреал» — «Мальорка».

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Атлетико». Команда набрала 44 очка за 19 матчей.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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