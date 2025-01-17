Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 20-го тура Примеры сезона-2024/2025

Сегодня, 17 января, матчем «Эспаньол» — «Вальядолид» стартует 20-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.
Расписание матчей 20-го тура Примеры (время — московское):
17 января, пятница:
23:00. «Эспаньол» — «Вальядолид».
18 января, суббота:
16:00. «Жирона» – «Севилья»;
18:15. «Леганес» – «Атлетико» Мадрид;
20:30. «Бетис» – «Алавес»;
23:00. «Хетафе» – «Барселона».
19 января, воскресенье:
16:00. «Сельта» – «Атлетик» Бильбао;
18:15. «Реал» Мадрид – «Лас-Пальмас»;
20:30. «Осасуна» – «Райо-Вальекано»;
23:00. «Валенсия» – «Реал Сосьедад».
20 января, понедельник:
23:00. «Вильярреал» — «Мальорка».
Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Атлетико». Команда набрала 44 очка за 19 матчей.