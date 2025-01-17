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Гвардиола: похож ли Холанд на Месси? Никто не похож на Лео, кроме Роналду

Гвардиола: похож ли Холанд на Месси? Никто не похож на Лео, кроме Роналду
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о допустимости сравнения форварда «горожан» Эрлинга Холанда с бывшим нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Никто не сравнится с [Лионелем] Месси… Я бы сказал, что Лео похож на Криштиану [Роналду]. Оба на протяжении 14-15 лет забивали огромное количество голов в каждом сезоне и доходили до решающих стадий [соревнований]. Холанд — футболист другого типа, это знают все! Но, что касается количества забитых мячей, то да, они похожи», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Гвардиола тренировал Месси в «Барселоне» в период своей работы со взрослой командой сине-гранатовых с 2008 по 2012 год.

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