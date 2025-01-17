«Сыграл один тайм». Латышонок — о том, как проходил просмотр в академии «Краснодара»

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что получил приглашение в академию «Краснодара» после первого тайма товарищеского матча чёрно-зелёных с майкопской «Дружбой». Латышонок является воспитанником академии «быков». Минувшим летом голкипер перешёл в «Зенит» из калининградской «Балтики».

— После Майкопа была академия «Краснодара». Причём высмотрел вас её главный тренер, так?

— У нас был товарищеский матч между майкопской «Дружбой» и «Краснодаром». Нам сказали: смотреть будут всех. Сыграл один тайм, после чего ко мне подошёл Александр Марьянович — главный тренер академии — и сказал: «Вот документы, отдай родителям, пусть подпишут». Почти сразу после этого я переехал в Краснодар. Мне тогда лет 12-13 было.

— Читал, что тогда в академию «Краснодара» приехало очень много ребят, но кто-то постоянно отсеивался. Не было страшно — а вдруг и до вас в этом смысле очередь дойдёт?

— Ребят действительно довольно часто отчисляли. Конечно, опасения на свой счёт тоже иногда бывали. Но по большому счёту я просто всегда старался работать, чтобы таких мыслей не возникало.

— Ситуация подхлёстывала?

— Скорее всего. Ты постоянно в борьбе, в конкуренции. Надо каждый день выжимать из себя максимум, — приводит слова Латышонка «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Латышонок провёл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, в которых 10 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 3 млн.