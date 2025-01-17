Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сыграл один тайм». Латышонок — о том, как проходил просмотр в академии «Краснодара»

«Сыграл один тайм». Латышонок — о том, как проходил просмотр в академии «Краснодара»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что получил приглашение в академию «Краснодара» после первого тайма товарищеского матча чёрно-зелёных с майкопской «Дружбой». Латышонок является воспитанником академии «быков». Минувшим летом голкипер перешёл в «Зенит» из калининградской «Балтики».

— После Майкопа была академия «Краснодара». Причём высмотрел вас её главный тренер, так?
— У нас был товарищеский матч между майкопской «Дружбой» и «Краснодаром». Нам сказали: смотреть будут всех. Сыграл один тайм, после чего ко мне подошёл Александр Марьянович — главный тренер академии — и сказал: «Вот документы, отдай родителям, пусть подпишут». Почти сразу после этого я переехал в Краснодар. Мне тогда лет 12-13 было.

— Читал, что тогда в академию «Краснодара» приехало очень много ребят, но кто-то постоянно отсеивался. Не было страшно — а вдруг и до вас в этом смысле очередь дойдёт?
— Ребят действительно довольно часто отчисляли. Конечно, опасения на свой счёт тоже иногда бывали. Но по большому счёту я просто всегда старался работать, чтобы таких мыслей не возникало.

— Ситуация подхлёстывала?
— Скорее всего. Ты постоянно в борьбе, в конкуренции. Надо каждый день выжимать из себя максимум, — приводит слова Латышонка «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Латышонок провёл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, в которых 10 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 3 млн.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Рекордные зимние окна в РПЛ. Однажды на трансферы потратили всего € 6 млн!
Рекордные зимние окна в РПЛ. Однажды на трансферы потратили всего € 6 млн!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android