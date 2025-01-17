«Вольфсбург» объявил о переходе полузащитника сборной Дании

Полузащитник сборной Дании Андреас Сков Ольсен перешёл из бельгийского «Брюгге» в немецкий «Вольфсбург». Об этом сообщил официальный сайт «волков».

«Вольфсбург» усилил свой правый фланг на вторую половину сезона, заручившись услугами Андреаса Скова Ольсена из клуба чемпионов Бельгии «Брюгге». 25-летний футболист, который будет выступать под седьмым номером, немедленно присоединяется к команде из Нижней Саксонии и подписал контракт до 2029 года», — написано в заявлении клуба.

«Я очень рад, что наконец-то оказался здесь. Мне не терпится поближе познакомиться с командой и встретиться с некоторыми из моих друзей из Дании. «Вольфсбург» — отличный клуб, я слышал о нём много хорошего. Это важный шаг в моей карьере, и я надеюсь хорошо провести здесь время», — сказал Ольсен.