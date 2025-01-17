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Ду Кейрос высказался о возвращении в «Зенит» из аренды в «Гремио»

Ду Кейрос высказался о возвращении в «Зенит» из аренды в «Гремио»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ду Кейрос прокомментировал возвращение из аренды в бразильском «Гремио».

«Я очень рад вернуться, мы классно начали предсезонку. В прошлом году я тоже проходил сборы с «Зенитом», настроен работать и улучшать свою форму и свои качества», — приводит слова Ду Кейроса официальный сайт «Зенита».

25-летний Ду Кейрос находился в аренде в «Гремио» с февраля 2024 года. Действующее трудовое соглашение полузащитника с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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