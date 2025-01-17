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Евгений Латышонок: не представляю, как можно было отказаться от перехода в «Зенит»

Евгений Латышонок: не представляю, как можно было отказаться от перехода в «Зенит»
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Вратарь национальной команды России Евгений Латышонок заявил, что над предложением санкт-петербургского «Зенита» долго не раздумывал. Напомним, минувшим летом голкипер перешёл в «Зенит» из калининградской «Балтики».

— Почему решили перейти в «Зенит»?
— «Зенит» — чемпион страны. В детстве ты смотришь еврокубковые игры, а «Зенит» всегда играет в этих турнирах, у него лучшие игроки. Не представляю, как можно было отказаться от перехода в «Зенит». Сразу значимый матч за Суперкубок получился. Но какого-то супермандража не было. Как будто вышел на очередную игру.

— Когда держали Суперкубок в руках, почувствовали на деле, что вы в команде, которая постоянно борется за трофеи?
— С одной стороны — да. С другой — это были немного странные чувства. Да мы, взяли трофей, но основная работа, чтобы сыграть в этом матче, была проделана командой в минувшем сезоне без меня. Но, конечно, выигрывать в любом случае всегда приятно. Мне понравилось, что мне сразу доверили такую важную игру. Для меня важно доверие тренерского штаба. Это придало мне сил и уверенности. Считаю, что получился хороший старт, — приводит слова Латышонка «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Латышонок провёл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, в которых 10 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 3 млн.

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